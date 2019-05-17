В Киеве во дворе дома дотла выгорел автомобиль [ Редактировать ]
В пятницу, 17 мая, в Киеве по адресу проспект Маяковского, 28 произошел пожар. Во дворе жилого дома загорелся автомобиль Citroen. Предварительно, машина долгое время стояла на одном и том же месте. Пока неизвестно, кто является хозяином транспортного средства, сообщает "Информатор".
По предварительным данным, Citroen стоял без присмотра во дворе уже около 6 месяцев. В салоне авто часто ночевали бездомные. Но на момент возгорания машина была пустая, поэтому во время пожара никто не пострадал.
Салон автомобиля выгорел полностью. Также машина обуглилась снаружи. По данным ГСЧС, пламя повредило Honda, которая стояла рядом. Однако хозяин соседней машины увидел пожар из окна своего дома и вовремя отогнал транспорт.
На месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательной службы, а также патрульная полиция. Точные причины возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось, что под Кировоградом молния подожгла детский сад, а также на Закарпатье мужчина поджог себя на свадьбе у дочери.
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