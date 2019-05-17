В пятницу, 17 мая, в Киеве по адресу проспект Маяковского, 28 произошел пожар. Во дворе жилого дома загорелся автомобиль Citroen. Предварительно, машина долгое время стояла на одном и том же месте. Пока неизвестно, кто является хозяином транспортного средства, сообщает "Информатор".

По предварительным данным, Citroen стоял без присмотра во дворе уже около 6 месяцев. В салоне авто часто ночевали бездомные. Но на момент возгорания машина была пустая, поэтому во время пожара никто не пострадал.

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Салон автомобиля выгорел полностью. Также машина обуглилась снаружи. По данным ГСЧС, пламя повредило Honda, которая стояла рядом. Однако хозяин соседней машины увидел пожар из окна своего дома и вовремя отогнал транспорт.

На месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательной службы, а также патрульная полиция. Точные причины возгорания устанавливаются.

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