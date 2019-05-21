Зеленский оплатил штраф за нарушение на выборах [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский оплатил 850 гривен штрафа согласно решению Оболонского районного суда Киева за демонстрацию избирательного бюллетеня в ходе 2 тура выборов президента.
"Владимир Зеленский решил не обжаловать это решение и оплатил штраф", - сказал адвокат Зеленского Игорь Пугайко.
По его словам, штраф был оплачен в предыдущую пятницу, 17 мая. Таким образом Зеленский выполнил решение суда в полной мере.
Ранее сообщалось, что Зеленский сделал Администрацию президента открытой для всех, а также что президент Польши сделал предложение Зеленскому.
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