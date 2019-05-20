20 мая президент Украины Владимир Зеленский после церемонии инаугурации встретился с главами нескольких государств, которые приехали в Киев.

На встрече Зеленского с президентом Литвы Далей Грибаускайте обсуждались вопросы двусторонних отношений и продолжения реформ в Украине.

Зеленский на встрече с президентом Литвы Далей Грибаускайте Фото: Администрация президента Украины

"Встреча президентов Литвы и Украины Дали Грибаускайте и Владимира Зеленского укрепляет двусторонние связи и подчеркивает постоянную поддержку Литвой безопасности Украины, ее стабильности и реформ", - написал в Twitter посол Литвы в Украине Марис Януконис.

В свою очередь, Зеленский со своим венгерским коллегой Яношем Адером обсудили сотрудничество двух стран в продолжении международного давления на Россию. Украинский лидер также отметил, что надеется на возобновление поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины со стороны Будапешта.

Напомним, 20 мая в Украине состоялась инаугурация президента - Владимира Зеленского. В ходе торжественной церемонии он принес присягу украинскому народу и получил удостоверение президента.