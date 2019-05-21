Зброя в обмін на Шенген. Швейцарці на загальнонаціональному референдумі підтримали зміни до закону, які передбачають посилення контролю за володінням зброєю. Чому це питання винесли на голосування і до чого тут Шенгенська зона, розкаже Тетяна Логунова.

Нейтральна Швейцарія - одна з найозброєніших країн Європи. Зброєю володіє кожен четвертий житель країни. А чоловікам, які пройшли військову службу, навіть дозволено забирати її додому.

Втім, невдовзі правила стануть жорсткішими. На референдумі швейцарці підтримали норму закону, яка, серед іншого, забороняє мати у приватній власності напівавтоматичну зброю - зокрема, штурмові гвинтівки. Виняток зроблять лише для спортивних стрільців та колекціонерів.

Ухвалити поправки до законодавства від Швейцарії вимагав Європейський Союз. Там таку заборону запровадили після серії терактів у Парижі, які сталися чотири роки тому і забрали життя 130 людей. І хоча Швейцарія не є членом ЄС, вона належить до Шенгенської зони. Тобто має з об'єднаною Європою - відкриті кордони.

Влада країни відразу попередила громадян - якщо нові норми не ухвалять, Швейцарію можуть вилучити із Шенгену. І 64 відсотки з тих, хто прийшов на референдум, - обрали відкриті кордони.

"Я не вважаю, що нові норми когось дуже обмежать, а от ризик втратити змогу користуватися перевагами Шенгену надто високий. Це не має нічого спільного з шантажем, Швейцарія повинна виконувати правила системи, до якої належить", - переконаний Філіп, житель Швейцарії.

"Немає жодного сенсу ускладнювати відносини між Швейцарією та ЄС через зброю", - стверджує Т'єрі, житель Швейцарії.

Противники нововпроваджень - іншої думки:

"Вони побудували кампанію на залякуванні людей, нібито Швейцарію вилучать із Шенгену. Це неправда, адже жоден сусід нашої країни в цьому не зацікавлений. Вони використовували страх, бо інших аргументів не було", - переконаний Мартін Фрікер, представник асоціації стрільців Швейцарії.

До того ж скептики вважають, що нові правила не допоможуть у боротьбі з тероризмом. Адже злочинці зможуть придбати зброю нелегально, поза законом.