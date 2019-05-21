За месяц в Украине цены на лекарства выросли в среднем на 0,7%, передает "УНН".

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В апреле 2019 года по сравнению с мартом антибиотики отечественные подорожали на 0,4% - до 16,7 гривен за 10 таблеток, капсул. Антибиотики импортные - на 0,08% - до 105,9 гривен за 10 таблеток (капсул).

Отечественные сосудорасширяющие средства выросли в цене на 0,9% - до 10,5 гривен, импортные - подешевели на 0,04% - до 48,6 гривен (за 10 таблеток, капсул).

Кроме того, подорожали жаропонижающие и обезболивающие препараты: отечественные - на 0,9% - до 8,1 гривен, импортные - на 1,8% - до 15,8 гривен (за единицу).

Ранее сообщалось, что в Украине резко подорожает электроэнергия.