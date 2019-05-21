Седокова засветила шикарное декольте на фото [ Редактировать ]
Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова вновь оголила пышную грудь в Instagram. На своей странице в Instagram в stories артистка опубликовала фото, на котором позирует в бежевом топе с длинными рукавами и глубоким декольте.
Певица не боялась принимать всевозможные позы, откровенно демонстрирующие ее достоинства.
Напомним, Анна Седокова в прозрачном наряде показала аппетитные формы. А также Оля Полякова полностью обнажилась перед поклонниками.
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