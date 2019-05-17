Анна Седокова в прозрачном наряде показала аппетитные формы (видео) [ Редактировать ]
Известная певица Анна Седокова не перестает удивлять публику своими эпатажными поступками. В этот раз Аня поделилась в своем Instagram новым роликом, который был снят во время ее выступления.
На видео артистка облачилась в полупрозрачный леопардовый комбинезон, сквозь который можно было легко рассмотреть ее пикантные формы.
Ранее сообщалось, что Оля Полякова полностью обнажилась перед поклонниками, а звезда "Друзей" снялась в откровенной фотосессии.
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