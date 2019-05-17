Известная певица Анна Седокова не перестает удивлять публику своими эпатажными поступками. В этот раз Аня поделилась в своем Instagram новым роликом, который был снят во время ее выступления.

На видео артистка облачилась в полупрозрачный леопардовый комбинезон, сквозь который можно было легко рассмотреть ее пикантные формы.

Ранее сообщалось, что Оля Полякова полностью обнажилась перед поклонниками, а звезда "Друзей" снялась в откровенной фотосессии.