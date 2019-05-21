Внучка Боярского шокировала пышными формами (фото) [ Редактировать ]
Внучка легендарного актера Михаила Боярского ведет активный образ жизни. Екатерина регулярно посещает кинофестивали и концерты звезд. Судя по профилю в Instagram, она много времени уделяет спортивным тренировкам.
"Роскошная!", "Шикарная", "Девушка - мечта", "Очень красивая внучка у Михаила Боярского", - пишут поклонники.
Фото: Instagram
Ранее сообщалось, что Леонардо Ди Каприо заметили с возлюбленной, а также что Ани Лорак удивила открытым декольте.
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