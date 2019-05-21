Украинская певица Ани Лорак порадовала фанатов новыми фото, которые она сделал в автомобиле. Соответсвующие снимки были опубликованы на ее странице в Instagram stories.

Артистка поделилась снимком, на котором она позирует в белой футболке с V-образным вырезом.

Такой наряд эффектно подчеркнул грудь Ани Лорак. Изюминка образа - и интересная подвеска на шее в виде ключа.

Ранее сообщалось, что Каменских поделилась откровенным снимком в нижнем белье, а также что звезда "Папиных дочек" постриглась налысо.