Сьогодні в Україні стартувало Зовнішнє незалежне оцінювання. Перший іспит з математики. Як повідомили в Центрі оцінювання якості освіти, тести складатимуть понад 160 тисяч учнів.

Нагадаю, абітурієнтам при собі слід мати сертифікат, що підтверджує реєстрацію на ЗНО, паспорт та запрошення-перепустку. Без цих документів до іспиту не допустять.