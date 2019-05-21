21 Совет ЕС принял директиву, которая вводит новые ограничения на некоторые одноразовые пластиковые изделия, сообщает прес-службу евроинститута. Официальное принятие Советом ЕС новых правил является заключительным этапом процедуры.

Директива устанавливает более строгие правила относительно тех видов продукции и упаковки, которая входят в десятку наиболее часто встречающихся предметов, загрязняющих, в частности, европейские пляжи. Новые правила запрещают использование определенных одноразовых пластиковых изделий, для которых существуют альтернативы.

Кроме того, вводятся конкретные меры по сокращению использования таких пластиковых изделий. По новым правилам к 2021 году будут запрещены одноразовые пластиковые тарелки, столовые приборы, соломинки, гигиенические палочки.

В прошлом году в Германии ввели налог на одноразовую посуду.