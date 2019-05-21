В Евросоюзе запретили пластиковую посуду [ Редактировать ]
21 Совет ЕС принял директиву, которая вводит новые ограничения на некоторые одноразовые пластиковые изделия, сообщает прес-службу евроинститута. Официальное принятие Советом ЕС новых правил является заключительным этапом процедуры.
Директива устанавливает более строгие правила относительно тех видов продукции и упаковки, которая входят в десятку наиболее часто встречающихся предметов, загрязняющих, в частности, европейские пляжи. Новые правила запрещают использование определенных одноразовых пластиковых изделий, для которых существуют альтернативы.
Кроме того, вводятся конкретные меры по сокращению использования таких пластиковых изделий. По новым правилам к 2021 году будут запрещены одноразовые пластиковые тарелки, столовые приборы, соломинки, гигиенические палочки.
В прошлом году в Германии ввели налог на одноразовую посуду.
по теме
Швейцарія посилила контроль за вогнепальною зброєю
Нейтральна Швейцарія - одна з найозброєніших країн Європи, зброєю володіє кожен четвертий житель країни, та незабаром все може змінитися
В Європі вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні
У Франції в церемонії на цвинтарі міста Нуає Сен-Мартен взяли участь посол України у Франції Олег Шамшур, представники українських та французьких громадських організацій
Швейцарія посилила контроль за вогнепальною зброєю
Зброя в обмін на Шенген. Швейцарці на загальнонаціональному референдумі підтримали зміни до закону, які передбачають посилення контролю за володінням зброєю
Вінниця очолила рейтинг українських міст за легкістю ведення бізнесу - Володимир Гройсман
Володимир Гройсман зазначив, що саме Вінниця вже кілька років поспіль очолює рейтинг українських міст за легкістю ведення бізнесу та зручністю інфраструктури
День Европы: что вы не знали о празднике
День Европы - праздник мира и единства стран-членов Европейского Союза