Володимир Зеленський здійснив перші призначення [ Редактировать ]
Президент Володимир Зеленський призначив нового начальника Генштабу ЗСУ. Замість Віктора Муженка цю посаду обійняв генерал-лейтенант Руслан Хомчак, який керував сухопутними військами та очолював операцію із взяття Іловайська.
Головою Адміністрації Президента став Андрій Богдан, який працював в уряді Януковича заступником Міністра юстиції.
Після Євромайдану в березні 2014 його звільнили. Також Зеленський призначив заступників голови АП, радників, помічників і свого представника у Верховній Раді - Руслана Стефанчука.
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