Водяне, Гнутове і Павлопіль накрили вогнем [ Редактировать ]
Минулої доби на передовій поранено трьох українських військових. П'ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.
Під ворожим вогнем опинились околиці Водяного, Гнутового і Повлополя. Українські бійці вели стримуючий вогонь у відповідь. Втрати супротивника уточнює розвідка.
по теме
На Авдіївському напрямку тривають сутички із бойовиками
Минулої доби на передовій поранено трьох українських військових. Противник тричі відкривав вогонь. Поблизу Водяного бойовики вдарили з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї
На Донбасі поранило трьох українських військових
Троє українських військових поранені сьогодні на передовій. Бойовики тричі обстрілювали наші позиції. Застосовували протитанкові гранатомети та велико-каліберні кулемети
Війна на Донбасі: бойовики накривають вогнем хати мирних мешканців
До подій на сході. На Донбасі поранено двох українських військових. Один постраждав напередодні, іншого зачепило під час ранкових ворожих обстрілів
На Донбасі поранено двох українських військових
І до подій на Сході. На Донбасі поранено двох українських військових. Один постраждав напередодні, іншого зачепило під час ранкових обстрілів бойовиками
Поблизу Горлівки не стихають ворожі обстріли
Передові позиції навпроти окупованої Горлівки - ворожі бліндажі можна побачити в бінокль