Під Куполом Верховної Ради працюють мої колеги. Ксенія Барвіненко мала змогу розпитати народних обранців і дізнатися, чи відбудуться парламентські вибори вже за новим законом.

Ксеніє, вітаю тебе в ефірі. Що кажуть депутати? І які ще питання сьогодні планують розглянути?

- Кілька хвилин тому розпочалось позачергове засідання Верховної Ради, його призначив голова парламенту на вимогу президента Володимира Зеленського, аби внести зміни до виборчого законодавства. Наразі на порядку денному два законопроекти про вибори народних депутатів і про публічні закупівлі. Депутат ти ж не надто задоволені змінами до закону про вибори, адже там пропонуються закриті списки партій, скасовуються мажоритарна система і знижується поріг проходження до парламенту до 3%

"Три відсотки - я хотів би нагадати, що в Україні одна з найбільших проблем - це сепаратизм. І агресія зовнішня, але і всередині країни. І коли ми кажемо про три відсотки - це великий ризики створення так званих регіональних партій і це є ризики для держави", - висловив думку Олексій Гончаренко, народний депутат, фракція "Блок Петра Порошенка".

Поки ж ми бачимо парламентська зала не порожня, досить багато депутатів під куполом, тож за кількістю нардепів можна с прогнозувати що голоси можуть бути за обидва проекти закону. Втім як фракції налаштовані на роботу покажуть вже найближчі голосування, чи будуть голоси за чи ні.

Дякую. Ксенія Барвіненко була з нами на зв'язку з Верховної Ради, де сьогодні обговорюють зміни до виборчого законодавства.