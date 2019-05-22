Продолжение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом является одним из условий получения второго транша макрофинансовой помощи Евросоюза в объеме 500 миллионов евро. Об этом заявил глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли, передает "Униан".

"МВФ - одно из условий. Украина должна находиться в программе с МВФ, чтобы получить нашу макрофинансовую поддержку", - сказал Мингарелли.

По его словам, есть и другие условия, но так как диалог относительно их выполнения с украинскими властями продолжается, назвать конкретных дат предоставления транша он не может.

"Не могу сказать. Обсуждение между Еврокомиссией и министром финансов Маркаровой относительно оценки полноты выполнения условий программы продолжается. Диалог продолжается, но я не могу назвать никаких дат", - добавил Мингарелли.

Ранее мы писали о том, что советник Зеленского сделал важное заявление о транше МВФ.