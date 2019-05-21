Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу с представителями миссии Международного валютного фонда, сообщает "УНН".

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Как отмечается, во встрече также приняла министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Такое сотрудничество важно для обеих сторон, прежде всего учитывая выполнение программы реформ, поддержание финансовой стабильности государства и продолжение диалога с другими партнерами и инвесторами Украины", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Гройсман обратился к президенту Зеленскому с важным призывом.