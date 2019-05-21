Гройсман встретился с представителями МВФ [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу с представителями миссии Международного валютного фонда, сообщает "УНН".
Как отмечается, во встрече также приняла министр финансов Украины Оксана Маркарова.
"Такое сотрудничество важно для обеих сторон, прежде всего учитывая выполнение программы реформ, поддержание финансовой стабильности государства и продолжение диалога с другими партнерами и инвесторами Украины", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Гройсман обратился к президенту Зеленскому с важным призывом.
по теме
Порошенко, Гройсман и Парубий проводят встречу по итогам выступления Зеленского
После инаугурационной речи Владимира Зеленского, в которой он заявил, в частности, о роспуске Верховной Рады, в кабинете спикера проходит встреча
"Пришло время объединиться": Гройсман обратился к депутатам
Премьер-министр Украины заявил, что и нынешний созыв Рады, и правительство доработают до парламентских выборов
Цены на газ в Украине: в МВФ не против снижения
МВФ не против снижения цен на газ для украинцев
Вслед за Гройсманом: мэр Днепра шокировал сеть стремительным похудением (фото)
Мэр Днепра рассказал, как похудел на 26 кг
Гройсман раскрыл свой секрет похудения
Премьер-министр Украины заметно похудел и впервые поделился своим секретом