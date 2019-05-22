Кто возглавит партию "Слуга народа": в команде Зеленского появились первые варианты [ Редактировать ]
Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка рассказал, что Дмитрий Разумков может возглавить партию "Слуга народа". Об этом он сказал журналистам, пишет "Униан".
На вопрос, кто возглавляет эту партию, Рябошапка ответил:
"Мне кажется, что до сегодняшнего дня или до вчера должен был возглавлять Иван Баканов. Но поскольку у него сейчас новая должность, то, очевидно, что лидер изменится. Я думаю, что Дмитрий Разумков, возможно возглавит избирательный список".
Рябошапка добавил, что не уверен в этом, но ему "так кажется". На уточнение, какую должность займет Разумков, Рябошапка сказал:
Мне кажется, что он будет лидером политической силы - "Слуги народа". На вопрос, будет ли Разумков первым в избирательном списке, представитель АП отметил: "Очевидно, да".
Напомним, в Верховной Раде не приняли решение о рассмотрении закона о выборах.
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