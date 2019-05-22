Выходные в Киеве: куда пойти 25-26 мая (афиша) [ Редактировать ]
Выходные уже совсем близко. Проведите их весело и активно. Если вы еще не построили никаких планов на этот уикенд, скорее смотрите подборку мероприятий, которые пройдут в Киеве 25-26 мая и выбирайте то, что придется вам по душе.
Дюрер. Гравюры из Харьковского художественного музея
На выставке произведений Альбрехта Дюрера из коллекции Харьковского художественного музея будут представлены:
- ксилографии из цикла "Жизнь Марии" и копии современника Дюрера - Маркантонио Раймонди, выполненные в технике гравюры резцом;
- титульный лист цикла "Апокалипсис";
- редкие резцовые гравюры, относящихся к раннему периоду творчества художника: "Морское чудовище", загадочные "Четыре ведьмы" и "Прогулка";
- серия "Малые Страсти";
- портреты интеллектуалов, принадлежащих к позднему периоду его творчества.
- Когда: 15-19, 22-26, 30-31 мая, 10:30
- Где: Музей Ханенко, улица Терещенковская, 15-17
- Сколько стоит: 80 гривен взрослым, 40 гривен студентам, 20 гривен пенсионерам и школьникам
IX Международный фестиваль "Книжный Арсенал"
Фокус-тема фестиваля "Соседство": открытый вопрос охватывает различные проявления взаимоотношений между культурами, историями и политиками соседних стран: общее в литературе, выдающиеся фигуры на пересечении культур, право на память и место в истории, трансформации стран после падения Берлинской стены и нынешнее переформатирование европейского политического ландшафта.
Как выстраиваются внутренние связи внутри страны? Как открывать друг друга через путешествия, репортажи, переводы, совместные издательские и художественные проекты? Как меняется образ украинской культуры в глазах соседей и влияет на его формирование?
- Когда: с 22 по 26 мая, 14:00
- Где: Mystetskyi Arsenal, улица Лаврская, 10-12
- Сколько стоит: 300 гривен на все дни
Звездный Кураж Базар
Добрый благотворительный Звездный Кураж Базар всегда сияет тысячами звезд. Звезды на сцене, звезды на барахолке, звезды помогают детям. Традиционно один раз в год всю прибыль передадут на благотворительность.
- Когда: 25-26 мая, 11:00
- Где: ВДНХ, улица Глушкова, 1
- Сколько стоит: 150 гривен
YUKO
YUKO - новые лица современной украинской музыки, которые поразили всю страну своим необычным саундом и оригинальной интерпретацией аутентичных текстов. Их лайвы - это сила! И 25-ого мая в Киеве YUKO презентуют свой новый альбом DURA? - одну из лучших пластинок 2018 года по мнению музыкальных критиков.
- Когда: 25 мая, 19:00
- Где: Зеленый театр, Парковая дорога, 2
- Сколько стоит: 350 гривен
Dj Sneak
Заводные ритмы, смешанные с плотным, упругим басом и фанковым наследием диско можно смело назвать торговой маркой DJ Sneak, не оставляющей на танцполе ни одного равнодушного человека.
- Когда: 25 мая, 23:55
- Где: Closer, улица Нижнеюрковская, 31
- Сколько стоит: 200 гривен
Океан Эльзы
В День города состоится большой концерт группы "Океан Эльзы" со сценой 360°, любимыми песнями и настоящим рок-н-роллом.
- Когда: 26 мая, 19:30
- Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1
- Сколько стоит: 250 гривен
Нино Катамадзе
Нино Катамадзе & Insight с участием оркестра и специальных гостей выступят с юбилейной концертной программой.
- Когда: 26 мая, 19:00
- Где: Октябрьский дворец
- Сколько стоит: от 450 гривен
Выставка мотоциклов Harley-Davidson
Для ценителей мото-индустрии в Киеве открывается самая большая в Европе частная коллекция мотоциклов Harley-Davidson. Модельный ряд представлен экземплярами с 1912 года.
В коллекции более 20 уникальных моделей мотоциклов: раллийных, военных и гражданских. Каждый из них является особенным и несет в себе целую историю. Некоторые экспонаты едва ли не единственные в мире.
Вся история компании Harley-Davidson в одном месте.
- Посетить выставку можно 18-19 мая
- Адрес: улица Серпнева, 21/1, Феофания
- Чтобы попасть на выставку нужно пройти предварительную запись на сайте.
по теме
Психологический тест на 1 минуту расскажет всю правду о вас
Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания
Гороскоп на 22 мая для всех знаков зодиака
Что вас ждет 22 мая и к каким изменениям готовиться - читайте в нашем гороскопе
22 мая: какой сегодня праздник
22 мая - 142-й день года в григорианском календаре. До конца года остаётся 223 дня
Психологический тест на 1 минуту расскажет всю правду о вас
Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания
Психологический тест на 1 минуту расскажет всю правду о вас
Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания