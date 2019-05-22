Андрій Герус представлятиме президента у Кабміні [ Редактировать ]
Главу держави в Кабміні представлятиме Андрій Герус. Він радник Глави держави з енергетичних питань, і відповідно до указу, відсьогодні офіційний представник в уряді. У 2014 - 2015 роках посадовець був членом Національної комісії, що провадить державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Сьогодні Андрій Герус вже був присутній на урядовому засіданні.
"Новий уряд буде сформований після виборів коли буде парламент і буде нова каоліція. Це не моя думка, це мабуть так законодавство говорить. Іншого шляху немає. Я не думаю, що зараз утвориться якась така ситуація коли замість одного уряду буде інший", - Андрій Герус, представник президента України в Кабінеті міністрів.
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