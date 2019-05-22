Супрун закликала ООН вилучити Росію з Ради Безпеки організації [ Редактировать ]
Уляна Супрун закликала ООН вилучити Росію з Ради Безпеки організації. Напередодні в Женеві очільниця вітчизняного МОЗу звітувала на сесії Всесвітньої організації охорони здоров'я про медичну реформу в Україні на тлі п'ятирічної російської агресії. Супрун звинуватила Москву в порушенні міжнародного права, і заявила, що представникам Кремля не місце в Радбезі.
"ООН не повинна терпіти присутність Російської Федерації в Раді Безпеки, доки та не повернеться до системи міжнародного права. Поки Росія не виведе військових з Донбасу і Криму та не звільнить всіх українських військовополонених і політв`язнів. Члени ВООЗ та інших організацій повинні відмовитися від російського фінансування, інакше вони ризикують стати заручниками Кремля. Санкції потрібно зберегти та розширити", - Уляна Супрун, в.о. міністра охорони здоров'я України.
по теме
Остаточне рішення: Володимир Гройсман йде у відставку
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман йде у відставку. Відповідну заяву очільник уряду подав сьогодні на розгляд Верховної Ради
Переговоры Украины и России: в штабе Зеленского выступили с заявлением
В штабе Владимира Зеленского задумали референдум о переговорах Украины с Россией
Радбез ООН відмовилась обговорювати мовний закон
Рада безпеки ООН відмовилась обговорювати український мовний закон на вимогу Росії. Для скликання засідання потрібна підтримка щонайменше дев'яти членів Радбезу
"Языковой закон": Совбез ООН заблокировал предложение России
Совет безопасности Организации Объединенных Наций большинством голосов заблокировал предложение России
Санкции против России: Зеленский выступил с заявлением
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Администрации США и Конгресса