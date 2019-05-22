Уляна Супрун закликала ООН вилучити Росію з Ради Безпеки організації. Напередодні в Женеві очільниця вітчизняного МОЗу звітувала на сесії Всесвітньої організації охорони здоров'я про медичну реформу в Україні на тлі п'ятирічної російської агресії. Супрун звинуватила Москву в порушенні міжнародного права, і заявила, що представникам Кремля не місце в Радбезі.

"ООН не повинна терпіти присутність Російської Федерації в Раді Безпеки, доки та не повернеться до системи міжнародного права. Поки Росія не виведе військових з Донбасу і Криму та не звільнить всіх українських військовополонених і політв`язнів. Члени ВООЗ та інших організацій повинні відмовитися від російського фінансування, інакше вони ризикують стати заручниками Кремля. Санкції потрібно зберегти та розширити", - Уляна Супрун, в.о. міністра охорони здоров'я України.