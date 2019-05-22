На тлі зміни влади в Україні, Ангела Меркель та Еммануель Макрон провели телефонну розмову з Путіним. Політики обговорили нові можливості втілення Мінських домовленостей після вступу на посаду Володимира Зеленського. Лідери Франції та Німеччини озвучили свою критику стосовно указів Кремля про спрощення надання російського громадянства українцям.

Також очільники держав зазначили, що Росія зберігає місце в Раді Європи. Однак наголосили на потребі швидкого врегулювання всіх нерозв'язаних питань. Нагадаю, федерація кілька років тому перестала сплачувати членські внески, що могло призвести до її формального усунення з Ради Європи.