Жителі Прикарпаття лишилися без водопостачання [ Редактировать ]
В Україні тривають сильні зливи. За прогнозами синоптиків, і сьогодні дощитиме в більшій частині областей, а на Лівобережжі гради зі шквальним вітром. Рівень води у річках вже кілька днів піднімається. Особливо, на Львівщині та Івано-Франківщині.
На Прикарпатті вода спадає, річки знову увійшли у свої береги. Надзвичайники продовжують відкачувати воду із затоплених подвір'їв, а селяни підраховують збитки напередодні затопило понад три з половиною тисячі дворів. Місто Снятин повністю залишилося без водопостачання. В систему водогону потрапили дощові стоки, які замулили резервуари, тож уся вода в кранах не придатна для споживання.
Заливає і Закарпаття. У 4 районах області фіксують підтоплення сільськогосподарських угідь і пасовиськ. На Виноградівщині річка Боржавка розлилася на поля капусти. Дісталася навіть парників із полуницею. Синоптики кажуть, жителям варто запастися терпінням, адже дощова погода протримається в області щонайменше два дні.
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