В Україні тривають сильні зливи. За прогнозами синоптиків, і сьогодні дощитиме в більшій частині областей, а на Лівобережжі гради зі шквальним вітром. Рівень води у річках вже кілька днів піднімається. Особливо, на Львівщині та Івано-Франківщині.

На Прикарпатті вода спадає, річки знову увійшли у свої береги. Надзвичайники продовжують відкачувати воду із затоплених подвір'їв, а селяни підраховують збитки напередодні затопило понад три з половиною тисячі дворів. Місто Снятин повністю залишилося без водопостачання. В систему водогону потрапили дощові стоки, які замулили резервуари, тож уся вода в кранах не придатна для споживання.

Заливає і Закарпаття. У 4 районах області фіксують підтоплення сільськогосподарських угідь і пасовиськ. На Виноградівщині річка Боржавка розлилася на поля капусти. Дісталася навіть парників із полуницею. Синоптики кажуть, жителям варто запастися терпінням, адже дощова погода протримається в області щонайменше два дні.