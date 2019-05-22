У Канаді корабель без екіпажу вперше спорядять у подорож океаном [ Редактировать ]
У Канаді корабель без екіпажу вперше спорядять у подорож через Атлантичний океан. Точну дату відправлення ще не обрали. Подорож триватиме 35 днів із зупинкою для дослідження океанічного дна. Усе під дистанційним управлінням капітана. Він перебуватиме в Британії. Власники судна запевняють так доправляти вантажі значно дешевше й безпечніше.
"Не думаю, що такий човен повністю замінить судна з екіпажем на борту. У ньому все ж багато що залежить від людей. Але мета нашого проекту - убезпечити моряків від травм і ушкоджень, створити для них безпечні умови. Це наш головний мотив", - говорить Ешлі Скет, керівник проекту.
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