У Зеленского составили график первых зарубежных визитов [ Редактировать ]
Заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко заявил о разработанных планах первых зарубежных визитов президента Владимира Зеленского. Об этом Пристайко сказал журналистам на брифинге, который транслировался в эфире канала "112-Украина".
"У нас есть планы, которые мы разработали на ближайшие месяцы, куда совершит первые визиты новоизбранный президент", - сказал Пристайко.
При этом он уточнил, что о самом первом зарубежном визите Зеленского будет сообщено в ближайшее время.
Также заместитель главы АП добавил, что Зеленского приглашают на многие зарубежные мероприятия.
"И мы сейчас выбираем, куда нам следует ехать, особенно в первые визиты", - сказал Пристайко.
При этом он добавил, что планы обсуждаются с президентом и объявление появится после его решения.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский обратился к украинцам после провала Рады. А также Зеленский назначил заместителя главы СБУ.
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