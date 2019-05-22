Заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко заявил о разработанных планах первых зарубежных визитов президента Владимира Зеленского. Об этом Пристайко сказал журналистам на брифинге, который транслировался в эфире канала "112-Украина".

"У нас есть планы, которые мы разработали на ближайшие месяцы, куда совершит первые визиты новоизбранный президент", - сказал Пристайко.

При этом он уточнил, что о самом первом зарубежном визите Зеленского будет сообщено в ближайшее время.

Также заместитель главы АП добавил, что Зеленского приглашают на многие зарубежные мероприятия.

"И мы сейчас выбираем, куда нам следует ехать, особенно в первые визиты", - сказал Пристайко.

При этом он добавил, что планы обсуждаются с президентом и объявление появится после его решения.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский обратился к украинцам после провала Рады. А также Зеленский назначил заместителя главы СБУ.