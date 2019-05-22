Зеленский назначил еще одного замглавы АП: кто это [ Редактировать ]
Новый президент Украины Владимир Зеленский назначил еще одного заместителя главы Администрации президента Украины. Им стал Вадим Пристайко.
Кто такой Вадим Пристайко?
Родился в Одесской области 20 февраля 1970 года. Окончил Киевский политехнический институт и Украинскую академию внешней торговли. В 2012-2014 годах Пристайко занимал должность посла Украины в Канаде.
С 2014 по 2017 год - был заместителем министра иностранных дел.
В 2017 году был назначен главой миссии Украины при НАТО. Накануне Пристайко заявлял, что готов возглавить Министерство иностранных дел Украины.
Напомним, что Зеленский назначил нового главу генштаба ВСУ.
Изменения коснулись и Администрации президента. Так был назначен новый глава АП. Позже стали известны имена пятерых заместителей главы Администрации президента. Отметим, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП. И позже Владимир Зеленский отменил указ о ее назначении.
Также Зеленский назначил первого помощника президента.
Смотрите также, кого президент Украины назначил советниками. Кроме того, Зеленский назначил представителя президента в Кабмине.
Также мы писали о том, что Зеленский назначил заместителя главы СБУ.
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