Недитячий скандал довкола дитячого свята. На Дніпропетровщині на випускному школи в Кам’янському дитину з притулку не пустили до солодкого столу. Мовляв, батьки гроші не здавали, а зайвої порції для дівчинки - не знайшлося. Про ганебне приниження через шматок тОрта - Олена Мендалюк

У вівторок у 4-Б класі влаштували випускний з молодшої школи. Коротке відео свята своєї онуки Валерії, журналістам показує бабуся Катерина Панасенко.

Після офіційної частини діти пішли до їдальні на солодкий стіл. Однак Валерію не пустили. За неї ніхто не здав гроші, тому порції для дівчинки немає майже дослівно переповідає слова класного керівника психолог дитячого притулку, де тимчасово мешкає школярка. Зараз саме триває судова тяганина, щоб передати дітей під опіку бабусі, оскільки батьки Валерії та її брата не виконують своїх обов'язків.

"Я підішла до вчительки та безпосередньо в неї спитала, як нам бути зі солодким столом. Нажаль на Лєру солодкй стіл був не розрахований, так як завчасно не були здані кошти на нього", - говорить Вікторія Васильєва практичний психолог Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Кам'янської міської ради.

У притулку кажуть - про цей випускний дізналися лише за день до свята. І про збір коштів ніхто не повідомив.

"Ні школа ні батьківський комітет, до нас не звертався з приводу випускного. Ми дізналися про випускний вже від дитини у понеділок", - говорить Юлія Подзерко, директор Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Кам'янської міської ради.

У школі пояснили - дівчинку на солодкий стіл не запросили через старий конфлікт з бабусею Валерії.

"У нас були непрємності із тістечками. Ця історія яка длилась із дня народження. Коли батьки привітали дитину із днем народження і бабуся почала писати у фейсбуці Панасенко Катерина в фейсбуці, що тістечка не свіжі", - говорить Любов Сухракова, директор СШ №19 міста Кам'янське.

Класна керівниця проблеми в цій ситуації не вбачає. Єдине, каже, повідомити про випускний і справді забула.

"Может это мое упущение, что я не придупредила директора но все дети знали ", - говорить Ірина Ковтуновська, класний керівник 4-Б класу СШ №19 міста Кам'янське.

Проте бабуся Вікторії наполягає, що не можна перекладати відповідальність на дітей.

"Это вина, я считаю вина именно класного руководителя, которая не сумела вот это все организовать. Почему, потому что во первых это ребенок, который находиться в служных семейных обстаятельствах, такие дети стоят на учете", - говорить Катерина Панасенко, бабуся Валерії.

Катерина сподівається - винні будуть покарані. Збирається писати скаргу до міського управління освіти, щоб уже чиновники дали оцінку діям педагогів.