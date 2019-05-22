Тереза Мей закликала підтримати оновлену угоду про "Брекзит" [ Редактировать ]
Підтримати оновлену угоду про Брекзит закликала британських парламентаріїв прем'єр Тереза Мей.
Зазначила: усі мають іти на поступки. Інакше Об'єднане королівство з ЄС може взагалі не вийти. Напередодні Мей оголосила, що уряд погодив новий текст угоди про розлучення з ЄС. У документ, зокрема, додали положення про ймовірність другого референдуму. За нього депутати зможуть проголосувати, якщо підтримають договір. Утім, пропозиції очільниці уряду в парламенті розкритикували.
"Зараз уже очевидно, що нова смілива угода, яку запропонувала прем'єр-міністр, це той самий попередній договір - лише в новій обгортці. А його ми вже тричі відхиляли. Немає змін у питаннях митного союзу, спільного ринку, екологічної політики. Цей уряд надто слабкий і роз'єднаний, щоб вивести країну з хаосу", - говорить Джеремі Корбін, лідер Лейбористської партії.
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