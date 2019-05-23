Верховна Рада провалила законопроекти президента [ Редактировать ]
Верховна Рада провалила законопроекти президента Зеленського, які передбачали зміни до виборчого законодавства. Зокрема, скасування мажоритарної системи та зниження прохідного бар'єра для партій -до трьох відсотків.
Нагадаю, у вівторок Глава держави підписав Указ та призначив дострокові парламентські вибори на 21 липня. І попросив скликати позачергове засідання парламенту.
Втім, нардепи відмовилися внести законопроекти до порядку денного. "За" проголосували лише 92 депутати. Після цього спікер парламенту Андрій Парубій закрив засідання. Тож тепер дострокові вибори відбудуться за чинним законом.
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