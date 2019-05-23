Указ Президента про дострокові парламентські вибори в Україні набув чинності

Указ Президента про дострокові парламентські вибори в Україні набув чинності. Сьогодні документ офіційно опублікували в "Урядовому кур'єрі".

Нагадаю, в тексті йдеться про передчасне припинення повноважень Верховної Ради та призначення дочасних виборів на 21 липня 2019 року.

Відповідний Указ Володимир Зеленський підписав у вівторок після консультацій з головами фракцій та керівництвом парламенту.