"Урядовий кур'єр" опублікував наказ про розпуск Верховної Ради [ Редактировать ]
Указ Президента про дострокові парламентські вибори в Україні набув чинності. Сьогодні документ офіційно опублікували в "Урядовому кур'єрі".
Нагадаю, в тексті йдеться про передчасне припинення повноважень Верховної Ради та призначення дочасних виборів на 21 липня 2019 року.
Відповідний Указ Володимир Зеленський підписав у вівторок після консультацій з головами фракцій та керівництвом парламенту.
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