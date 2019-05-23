Тисячолітнє пиво фараонів презентували у Ізраїлі [ Редактировать ]
Пиво фараонів презентували ізраїльські дослідники. Його зварили на основі клітин дріжджів, які знайшли археологи в стародавніх глечиках. У землі дріжджові гриби пролежали п'ять тисяч років.
Науковці кажуть - такий експеримент удався вперше. Цього разу застосували сучасну технологію. У майбутньому хочуть спробувати зварити напій за стародавніми рецептами
"Починаючи проект, ми розуміли, що напій буде не таким самим, але приблизно схожим на той, який споживали тисячі років тому. Раніше дослідники використовували давні рецепти та сучасні інгредієнти. А ми вперше зі старого матеріалу виготовили історичне пиво", - говорить Їтчак Паз, представник Управління старожитностей Ізраїлю.
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