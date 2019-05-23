На Прикарпатті вимагають ввести в експлуатацію Народний дім [ Редактировать ]
Збудували і закрили. Народний дім, який іще торік урочисто відкривали на Прикарпатті, не працював жодного дня. Виявляється заклад так і не здали в експлуатацію. Чому? З'ясовували мої колеги.
Народний дім у селі Белелуя зводили понад десять років. Розпочали ще 2008, і торік нарешті відкрили.
Не встигли гості роз'їхатися, як клуб зачинили. А всі свята в селі і понині проводять у школі.
"Глухо. Ми думали, що будуть свята різдвяні, буде Шевченка будуть відбуватися тут дійства, а то нема дальше. Як не було так і нема", - говорить Марія, жителька села Белелуя.
Глядацька зала Народного дому. Після гучного відкриття жодних заходів тут більше не проводили. А підлога вже в жахливому стані. Дошки, найімовірніше, були невисушені, через що почали здуватись.
Як пояснив сільський голова, за документами, будівлю й досі не здали в експлуатацію.
"Він в даному часі не завершений будівництво і на даний час ми паперів не маємо на відкриття, щоб запустити людей. Не дай Бог щось станеться самі розумієте: впаде щось на голову - хто буде виноватий - голова сільської ради", - говорить Іван Андріящук, сільський голова села Белелуя.
Участі в будівництві клубу сільрада не брала. Єдине закупили крісла, тумбочки та облаштували огорожу. Ключі від новобудови сільський голова отримав лише два тижні тому, коли історія набула розголосу в ЗМІ. У районній раді запевнили про ситуацію нічого не знають.
"Ці всі питання до обласного капітального будівництва. Вони замовник, вони розпорядник коштів. Які там справи я не знаю", - говорить Іван Угрин, голова Снятинської районної ради.
Навіщо відкривати Народній дім, щоб за півроку його закрити в обласному департаменті будівництва дізнатися не вдалося. Керівник уже тиждень як на лікарняному. А от антикорупційні експерти дуже зацікавилися цією історією.
"Змова учасників на тендері. По-друге, це невиконання умов договору чи неналежне виконання. Це розбиття суми коштів, які виділені на закупівлю товарів, розбиття задля уникнення конкурентної процедури. Постфактум документи підписувалися і переводилися кошти", - говорить Остап Бринський, експерт Центру "Антикорупційна платформа".
Порушенням фахівці вважають і поспішливе відкриття установи. Адже це означає, що чиновники офіційно прийняли в підрядників об'єкт. І тепер навіть якщо виявлять якісь недогляди змушені будуть закрити на них очі.
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