"Дуэт назывался бы NOGI": MARUV шокировала фото с Поляковой [ Редактировать ]
Украинские певицы Оля Полякова и MARUV показали смелое совместное фото. Артистки появились вместе на концерте в Харькове.
"Если бы мы были дуэтом, то он бы назывался NOGI", - отметила MARUV, намекая на длину их ног с Поляковой. Отмечается, что рост обеих певиц составляет 180 см.
Ранее сообщалось, что Анжелика Варум и Леонид Агутин отправились в свадебное путешествие.
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