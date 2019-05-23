Украинские певицы Оля Полякова и MARUV показали смелое совместное фото. Артистки появились вместе на концерте в Харькове.

"Если бы мы были дуэтом, то он бы назывался NOGI", - отметила MARUV, намекая на длину их ног с Поляковой. Отмечается, что рост обеих певиц составляет 180 см.





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