В Одесской области прошли ракетные стрельбы [ Редактировать ]
В четверг, 23 мая, в Одесской области состоялись испытания украинских ракетных комплексов повышенной дальности "Ольха-М" и ракет с кассетной боевой частью "Ольха-Р". Об этом сообщил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.
По его словам, продолжается работа по модернизации ракет и ракетного комплекса "Ольха", и сегодня состоялись пуски ракет повышенной дальности "Ольха-М" и ракет с кассетной боевой частью "Ольха-Р".
Турчинов также отметил, что испытания будут продолжаться до конца недели, в частности, должны состояться пуски крылатых ракет мобильного комплекса "Нептун", и выразил надежду, что они также пройдут удачно.
"Украинские ученые и производственники продолжают выполнять задачи по реализации ракетной программы, цель которой - до конца года принять на вооружение ракеты "Ольха-М", "Ольха-Р" и мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун". Надеюсь, что, несмотря на кадровые изменения в секторе безопасности и обороны Украины, ракетные проекты будут выполняться по утвержденному плану, и работа по укреплению обороноспособности нашего государства не остановится", - сказал он.
Ранее Украина усилила охрану в Черном и Азовском морях. Россия продолжает частично контролировать Черного и Азовское моря. Ранее российские корабли начали сопровождение фрегатов НАТО в Черном море.
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