На Львівщині ліфт розчавив двох робітників [ Редактировать ]
На Львівщині ліфт розчавив двох чоловіків. Трагедія сталася на приватному підприємстві, де обидва працювали вантажниками.
Як сталося, що підйомник обвалився на людей, дізнавалася Христина Гашенко.
Село Бучали. За високим парканом - будівля приватного підприємства. Саме там загинули двоє працівників.
"У складському двоповерховому приміщенні від вантажного ліфта, загинуло двоє чоловіків 1996 та 1987 років. Місцеві рятувальники підняли вантажний ліфт і витягнули тіла двох загиблих", - повідомила Христина Авдєєва, представник прес-служби ГУ ДСНС у Львівській області.
Попри трагедію на території складу техніка працює. На підприємстві налаштовані агресивно. Говорити про те, що сталося тут відмовляються:
"Я нічого не можу говорити, бо я не був там".
Тим часом, біля складу в чергу вишикувалися з десяток вантажівок.
Ворота на підприємстві закриті на замок. На територію нікого не пускають. Вантажівкі, які привозять та забирають буд-матеріали, стоять від самого ранку.
Водії ваговозів про трагедію на складі чули. Втім, як саме загинули чоловіки - не знають.
"Хто знає, Нас там не пускають", - говорить Дмитро Піхоцький, водій вантажівки.
Телефоном представник керівництва фірми повідомив небагато: загиблі чоловіки - жителі сусіднього району. В компанії працювали вантажниками понад рік.
"Вони працювали в нас. Зараз я більше якоїсь додаткової інформації вам надати не можу", - зазначив Сергій, представник власників підприємства.
У поліції також поки що не розголошують версій, чому саме ліфт упав на людей. Місце трагедії нині під пильним наглядом.
"Вчора було прийнято рішення для виставлення охорони збереження речових доказів - до моменту, поки не завершаться всі необхідні експертизи. Було виставлено охорону для того, щоб не могли вплинути з інших сторін", - повідомив Андрій Ткачик, заступник начальника слідчого управління ГУ НП у Львівській області.
У поліції за статтею "порушення правил безпеки під час виконання робіт" відкрили кримінальне провадження. Якщо винних знайдуть - їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
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