Алею українських діаспор створюють у столиці українці з усього світу. Сьогодні в Русанівському парку висадили молоді дерева представники 12 країн. І таких саджанців тут буде понад сотня.

Як усе відбувалося - бачила Іванна Ілліна.

Віта живе у Туреччині вже понад 25 років. Каже, попри те, що нині її життя повністю пов'язане з цією країною, сумує за Батьківщиною. Тому й вирішила залишити тут частинку себе.

"Ми дуб садили. У Туреччині дуже багато дерев. Ми подивилися, яке дерево приживеться в Україні, тому що - якщо посадити те ж саме оливкове дерево - воно в Києві не зможе жити, тому що воно холод не переносить. Тож ми й вибрали дуб і він буде жити тут від української Туреччини", - зазначила Віта Михайлова, жителька Туреччини.

Садити дерево на алеї діаспор українка приїхала разом із чоловіком.

"Я дуже люблю цю країну. Бо між Україною і Туреччиною насправді багато спільного. Тому я вирішив підтримати свою дружину та посадити тут дерево разом. Хочу, щоб у цій країні щось нагадувало й про мене", - говорить Тарик Юксель, житель Туреччини.

Дуби, сосни, тополі, горіхи та бук. Для висадження кожна діаспора обирала своє дерево.

"Ми будемо саджати калину - це так вирішила діаспора. Тобто, ми збирали голоси і проголосували всі за калину. Найбільше голосів було саме за калину - це уособлює Україну. Ми сумуємо за Україною кожного дня", - зазначають Тетяна Риліна та Сергій Пітерц, жителі ОАЕ.

Участь в акції бере понад сотня держав. По дереву - від країни. Саджатимуть алею кількома етапами, адже зібрати всіх одразу, кажуть ініціатори - неможливо.

"Ми плануємо на кожен сезон, тобто 2 рази на рік можна висаджувати - це весна і осінь . Ми плануємо до 20 дерев кожного разу висаджувати. Таким чином, через 2-3-4 роки повністю сформується алея. Вони приїздитимуть сюди, бачитимуть свої дерева і таки є надія, що ми створимо в майбутньому культурний центр", - наголосив Олександр Білера, один з ініціаторів акції.

Біля кожного саджанця залишають пам'ятний напис. Так, за словами організаторів, ця алея символізуватиме зв'язок з українцями в усьому світу.