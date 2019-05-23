У Нідерландах та Британії почалися вибори до Європарламенту [ Редактировать ]
Перші пішли. У Нідерландах та Великій Британії стартували вибори до Європарламенту. Хто є фаворитом голландської кампанії і навіщо голосують британці, які вирішили вийти з ЄС? Тетяна Логунова розкаже.
Вибори до Європарламенту - як лакмус настроїв у країні. Для голландських політиків сьогоднішнє голосування - це репетиція виборів парламентських, які відбудуться за два роки. Основні конкуренти визначені - ліберали чинного прем'єра Марка Рютте і праві євроскептики з "Форуму за демократію" - ця порівняно молода сила кілька місяців тому приголомшила політичних метрів, вигравши місцеві вибори.
Партія "Форум за демократію" починалася, як аналітичний центр - який доклав чимало зусиль, щоб провести в Нідерландах референдум щодо угоди про асоціацію "Україна - ЄС". Тепер ця політсила виступає проти міграції і за вихід Нідерландів з Євросоюзу, Шенгену та Паризької кліматичної угоди.
Триває волевиявлення сьогодні і в країні, яка з Євросоюзу виходить. Планувалося, що у Великій Британії, на момент голосування, Brexit вже відбудеться - і вибори скасують. Утім, не встигли. Тож сьогодні голосують за депутатів, яких після виходу країни з ЄС, одразу ж відкличуть з Європарламенту.
"Якщо ми вийдемо з Євроспільноти, - а кажуть, що це станеться не пізніше жовтня, то тоді це голосування - безглузде витрачання грошей. А якщо не вийдемо, то чи голосує взагалі хтось сьогодні?", - зазначає Пол, житель Лондона.
"Оскільки ми не вийшли вчасно з ЄС, то ми повинні брати участь у виборах. Що ми можемо зробити? - це питання до політиків, яких ми обираємо", - переконаний Джон, житель Лондона.
На дільницю прийшов і головний євроскептик країни Найджел Фарадж, який - і це не жарт - заснував нову політичну силу, щоб піти на вибори до Європарламенту. Називається вона Brexit:
"Тобто, сьогодні ви голосуєте, щоб потрапити до Європарламенту, з якого хочете якнайшвидше вийти? - Так, до 31 жовтня. Сподіваюся стати депутатом, який пропрацював менше за всіх в історії Європарламенту. Такий план", - заявив Найджел Фарадж, лідер партії Brexit.
Завтра виборчу естафету підхоплять Чехія та Ірландія, а в суботу - голосуватимуть Латвія, Мальта та Словаччина. А решта країн ЄС обиратиме Європарламент у неділю.
Загалом, право голосу мають понад 400 мільйонів людей.
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