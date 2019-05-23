Нацрада з питань телебачення і радіомовлення має відновити повноцінну роботу попри кадрові зміни, - про це заявляють у Спілці журналістів України. П'ятеро членів Нацради вже запропонували провести засідання 28 травня.

"Прізвище Зеленський чи Порошенко - не важливо. Ми не хочемо, щоб Нацрада була батогом для ЗМІ, так само як і податкові структури й інші. Тому, найближче, ми б все таки хотіли дійсно таку публічну позицію, що в нас не буде жодного адміністративного важелю, як "батіг", а вже потім - ми переведемо подих і будемо спокійно говорити про медіа-регулювання, про захист інформаційного простору. Ми би хотіли, щоби менше було політичних спекуляцій, а було більше розмов, які виходять із питань захисту інтересів інформаційного простору і дотримання принципів свободи слова в Україні", - наголосив Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України.