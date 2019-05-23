Останні дні на посаді прем'єра: Терезі Мей оголосили ультиматум [ Редактировать ]
Останні дні Терези Мей на посаді прем'єра. Вже завтра вона може повідомити про свою відставку. Про це говорять люди із її близького оточення. Хто завдав іще одного удару в спину прем'єрові? Розповість Світлана Чернецька, вона в Лондоні.
Кінець уже близько. Тереза Мей пакує речі на Даунінг-стрит, 10. Принаймні, в цьому запевняють джерела з її оточення.
За прогнозами, вже завтра прем'єр оголосить про свою відставку. І зробить це не з власної волі, а під тиском депутатів. Зокрема, і з її партії. Завтра місіс Мей зустрінеться з головою комітету 1922, який відповідає за вибори лідера партії. І опиниться притиснутою до стінки. Прем'єру дадуть вибір - або добровільно оголосити про відставку, або комітет змусить її піти. Для цього - навіть змінить правила Консервативної партії.
Ще одним ударом для Мей стала відставка її соратниці Андреа Ледсом. Лідер Палати громад стала 21 чиновницею, яка пішла з уряду через незгоду з "Брекзитом". А точніше - через підхід прем'єра до його втілення.
"Я виступала за Brexit останні три роки. І просто не змогла підтримати деякі зміни до угоди щодо виходу з ЄС, які запропонувала прем'єр-міністр. Це був дуже складний день", - заявила Андреа Ледсом, представник уряду в парламенті Великої Британії.
На посаді Тереза Мей працюватиме навіть після відставки - щоб не залишати країну без голови. Вибори нового лідера Консервативної партії триватимуть близько трьох тижнів. Та навіть якщо завтра прем'єр якимось дивом утримається в кріслі - їй все одно лишилося недовго.
На додачу до всіх попередніх проблем, у неділю оголосять результати виборів у Європарламент - а на них, Консервативну партію чекає масштабна поразка. І, зрозуміло, що відповідальною за неї є саме лідер.
по теме
У Нідерландах та Британії почалися вибори до Європарламенту
Кого вважають фаворитом голландської кампанії і навіщо голосують британці, які вирішили вийти з ЄС?
Ультиматум для прем'єра: однопартійці зрадили Терезу Мей
Соратники по партії вимагають від Терези Мей точної дати її відставки, інакше погрожують знайти спосіб її позбутися
Brexit: лідер Палати громад оголосила про відставку
Тереза Мей може оголосити про свою відставку вже завтра. Про це пише видання Times з посиланням на свої джерела у кабінеті міністрів
Лидер Палаты общин британского парламента подала в отставку
Об этом она сообщила 22 мая на своей странице в Twitter, опубликовав письмо
Тереза Мэй на секретном заседании обговорила с министрами вариант второго референдума
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время секретного заседания обсудила возможные варианты проведения повторного референдума о выходе страны из ЕС