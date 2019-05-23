Останні дні Терези Мей на посаді прем'єра. Вже завтра вона може повідомити про свою відставку. Про це говорять люди із її близького оточення. Хто завдав іще одного удару в спину прем'єрові? Розповість Світлана Чернецька, вона в Лондоні.

Кінець уже близько. Тереза Мей пакує речі на Даунінг-стрит, 10. Принаймні, в цьому запевняють джерела з її оточення.

За прогнозами, вже завтра прем'єр оголосить про свою відставку. І зробить це не з власної волі, а під тиском депутатів. Зокрема, і з її партії. Завтра місіс Мей зустрінеться з головою комітету 1922, який відповідає за вибори лідера партії. І опиниться притиснутою до стінки. Прем'єру дадуть вибір - або добровільно оголосити про відставку, або комітет змусить її піти. Для цього - навіть змінить правила Консервативної партії.

Ще одним ударом для Мей стала відставка її соратниці Андреа Ледсом. Лідер Палати громад стала 21 чиновницею, яка пішла з уряду через незгоду з "Брекзитом". А точніше - через підхід прем'єра до його втілення.

"Я виступала за Brexit останні три роки. І просто не змогла підтримати деякі зміни до угоди щодо виходу з ЄС, які запропонувала прем'єр-міністр. Це був дуже складний день", - заявила Андреа Ледсом, представник уряду в парламенті Великої Британії.

На посаді Тереза Мей працюватиме навіть після відставки - щоб не залишати країну без голови. Вибори нового лідера Консервативної партії триватимуть близько трьох тижнів. Та навіть якщо завтра прем'єр якимось дивом утримається в кріслі - їй все одно лишилося недовго.

На додачу до всіх попередніх проблем, у неділю оголосять результати виборів у Європарламент - а на них, Консервативну партію чекає масштабна поразка. І, зрозуміло, що відповідальною за неї є саме лідер.