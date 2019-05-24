В Израиле из-за пожаров эвакуируют тысячи людей [ Редактировать ]
Из-за природных пожаров, охвативших Израиль, правительство страны обратилось к международному сообществу за экстренной помощью. Об этом информирует Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.
"23 мая в центральной и южной частях Израиля произошло более 20 пожаров, несколько важных дорог было перекрыто, приостановлено железнодорожное движение, эвакуировано около 35 тыс. человек. Серьезно пострадали две деревни в центральной части страны, где сгорели 16 домов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для тушения огня задействованы более десяти самолетов.
Тем времнем группа реагирования на ЧП МИД Израиля обратилась к Кипру, Греции и Италии с просьбой направить пожарные самолеты на помощь.
Как заявляют спасатели, главной причиной возгораний стала, по всей вероятности, продолжительная жара, которая в четверг достигла в некоторых районах +48 градусов.
Раньше сообщалось о том, что в Одессе пытались сжечь авто прокурора, а также в Николаеве на свалке не могут потушить пожар.
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