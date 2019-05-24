У Британії відбулася найбільша виставка робіт да Вінчі [ Редактировать ]
У Букінгемському палаці відбулася найбільша за останні 65 років виставка робіт да Вінчі. Публіці представили підготовчі ескізи до найвідоміших робіт художника, а також відбиток його пальця.
Найціннішими перлинами колекції стали два автопортрети да Вінчі та замальовки до картин "Таємна вечеря" і "Спаситель світу". Також відвідувачі виставки побачили записи анатомічних досліджень митця.
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