У Букінгемському палаці відбулася найбільша за останні 65 років виставка робіт да Вінчі. Публіці представили підготовчі ескізи до найвідоміших робіт художника, а також відбиток його пальця.

Найціннішими перлинами колекції стали два автопортрети да Вінчі та замальовки до картин "Таємна вечеря" і "Спаситель світу". Також відвідувачі виставки побачили записи анатомічних досліджень митця.