Анфиса Чехова шокировала подробностями операции [ Редактировать ]
Популярная певица Анфиса Чехова перенесла операцию по коррекции зрения. О том, как все прошло,телеведущая рассказала поклонникам.
По словам звезды, до операции у нее было зрение -2,50, и несколько лет она была вынуждена носить очки или линзы, которые доставляли ей дискомфорт.
"Перед операцией почти не волновалась, что странно для меня. Она длилась минут 15. Мне закапали обезболивающие капли, по ходу объясняя, что будет дальше и как мне себя вести. Вставили расширители в глаза, что совсем не больно, и поместили под лазер, который работал с каждым глазом всего по 25 секунд. Ощущалось только небольшое давление на зрачок. Не больно, не страшно, очень быстро!" - рассказала в Instagram Анфиса.
Ранее сообщалось, что MARUV шокировала фото с Поляковой, а также что Анжелика Варум и Леонид Агутин отправились в свадебное путешествие.
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