Свадьба Потапа и Каменских: самые яркие моменты торжества (фото, видео) [ Редактировать ]
Свадьба Насти Каменских и Потапа состоялась 23 мая. Торжественную церемонию бракосочетания провели в Киеве, во дворе элитного итальянского ресторана Fabius. Хотя журналисты и не были приглашены, подробности свадьбы все же не смогли ускользнуть от пытливых глаз. Фото прибывающих гостей опубликовала "Страна".
К слову, Оля Полякова порадовала поклонников забавным видео с церемонии.
Также стала известна хронология торжества. Так, 32-летняя Настя и 38-летний Алексей прибыли в ресторан первыми. К 17:00 на "свадьбу века", как ее назвали сами новобрачные в пригласительных, стали съезжаться звездные гости.
Среди более сотни знаменитостей, посетивших свадьбу, заметили звезд украинского шоу-бизнеса Тину Кароль и Олю Полякову, телеведущих Катю Осадчую и Юрия Горбунова, Машу Ефросинину, певицу Нину Матвиенко, телеведущего Владимира Остапчука и других.
Будьте щасливими! ♥️💜 @realpotap @kamenskux
Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)
Также в число приглашенных вошли Алексей Завгородний (Позитив), который появился с шикарным букетом.
Продюссер Юрий Никитин и его супруга певица Ольга Горбачева дополнили подарок горшком с гортензиями.
Оля Полякова приехала одновременно с Надей Дорофеевой ("Время и стекло") и ее супругом Владимиром Дантесом.
После официальной части Потап и Настя позировали на фоне своих имен в фотозоне. Позже гостей пригласили в ресторан, где веселье продолжилось пышным застольем. "Тамадой" свадьбы стал стал 48-летний телеведущий Юрий Горбунов, с которым звезд давно связывает дружба. Главный по музыкальному оформлению - Андрей Соловьев, пианист и виртуоз синтезатора, его очень часто заказывают для свадебных вечеринок.
Также в сети появилось видео первого танца молодоженов, которые после свадьбы, по слухам, отправятся в свадебное путешествие.
На торжестве также спела известная певица Тина Кароль:
Также выступила Верка Сердючка:
Сами же молодожены исполнили дуэтом не одну песню:
Каменских поделилась забавным роликом с подписчиками:
Напомним, утром перед свадьбой Потап выложил в Instagram новый трек "Константа", который посвятил своей возлюбленной Насти. А также бывшая супруга Потапа высказалась о событии.
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