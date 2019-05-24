Свадьба Насти Каменских и Потапа состоялась 23 мая. Торжественную церемонию бракосочетания провели в Киеве, во дворе элитного итальянского ресторана Fabius. Хотя журналисты и не были приглашены, подробности свадьбы все же не смогли ускользнуть от пытливых глаз. Фото прибывающих гостей опубликовала "Страна".

К слову, Оля Полякова порадовала поклонников забавным видео с церемонии.

Также стала известна хронология торжества. Так, 32-летняя Настя и 38-летний Алексей прибыли в ресторан первыми. К 17:00 на "свадьбу века", как ее назвали сами новобрачные в пригласительных, стали съезжаться звездные гости.

Среди более сотни знаменитостей, посетивших свадьбу, заметили звезд украинского шоу-бизнеса Тину Кароль и Олю Полякову, телеведущих Катю Осадчую и Юрия Горбунова, Машу Ефросинину, певицу Нину Матвиенко, телеведущего Владимира Остапчука и других.

Также в число приглашенных вошли Алексей Завгородний (Позитив), который появился с шикарным букетом.

Продюссер Юрий Никитин и его супруга певица Ольга Горбачева дополнили подарок горшком с гортензиями.

Оля Полякова приехала одновременно с Надей Дорофеевой ("Время и стекло") и ее супругом Владимиром Дантесом.

После официальной части Потап и Настя позировали на фоне своих имен в фотозоне. Позже гостей пригласили в ресторан, где веселье продолжилось пышным застольем. "Тамадой" свадьбы стал стал 48-летний телеведущий Юрий Горбунов, с которым звезд давно связывает дружба. Главный по музыкальному оформлению - Андрей Соловьев, пианист и виртуоз синтезатора, его очень часто заказывают для свадебных вечеринок.

Также в сети появилось видео первого танца молодоженов, которые после свадьбы, по слухам, отправятся в свадебное путешествие.

На торжестве также спела известная певица Тина Кароль:

Также выступила Верка Сердючка:

Сами же молодожены исполнили дуэтом не одну песню:

Каменских поделилась забавным роликом с подписчиками:

Напомним, утром перед свадьбой Потап выложил в Instagram новый трек "Константа", который посвятил своей возлюбленной Насти. А также бывшая супруга Потапа высказалась о событии.