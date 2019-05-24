ЗТМК увеличил заработную плату работникам на 20% [ Редактировать ]
24 мая 2019 г., Запорожье, Украина. - ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" (входит в титановый бизнес Group DF) с 1 мая 2019 повысило заработную плату работникам предприятия на 20%.
Корректировка заработных плат состоялось в соответствии с коллективным договором на 2019 год, который ежегодно подписывается между рабочим коллективом и администрацией комбината.
"Специфика титанового производства требует высокой квалификации и навыков от работников. Люди - главная ценность для нашего предприятия, и мы используем каждую возможность, как в виде повышения зарплаты, та и других социальных бонусов, чтобы это демонстрировать, - прокомментировал директор ЗТМК Владимир Сивак. - Ухудшение конъюнктуры на мировых рынках и государственная политика в отношении энергоемких промышленных предприятий не позволяют нам наращивать производство и еще больше повышать заработную плату. Но мы постоянно работаем над повышением эффективности производства. Сэкономленные деньги как раз направили на повышение зарплат персоналу".
Увеличение фонда заработной платы на ЗТМК также приведет к увеличению отчислений в виде налогов и платежей в бюджет города Запорожья, Пенсионный и другие фонды и на уровне более 30 млн гривен в год. По словам Владимира Сивака, ежемесячные отчисления в бюджеты всех уровней увеличатся на 1,2 млн гривен, отчисления в Пенсионный и другие фонды вырастут на 1,4 млн гривен.
Сивак также отметил, что по результатам работы предприятия в целом и по результатам личных показателей работников, комбинат каждый год пересматривает уровень заработной платы. В 2018 году заработная плата работникам комбината была увеличена на 20%.
Напомним, в апреле 2019 года администрация и трудовой коллектив ООО "ЗТМК" пролонгировали коллективный договор на текущий год. Коллективный договор сохраняет работникам комбината все социальные льготы и гарантии, которые были в предыдущем периоде. В том числе, в коллективном договоре были оговорены условия оплаты труда персонала и ее повышение #.
СПРАВКА.
Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в ряде стран Европы и Азии. Основные направления деятельности Группы - азотный, титановый, газовый бизнесы. Основатель и собственник Group DF - украинский бизнесмен и меценат Дмитрий Фирташ.
ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" (г. Запорожье, Украина) - единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана. Предприятие также специализируется на производстве титанового шлака, титановых слитков, слябов и легированных сплавов (титана с алюминием и титана с кислородом).
В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №955 от 3 октября 2012 г. "Некоторые вопросы создания общества с ограниченной ответственностью "Запорожский титаномагниевый комбинат", группа компаний Group DF владеет 49% в уставном капитале ООО "ЗТМК", а 51% находится в собственности государства.
"ЗТМК" - экспортно-ориентированное предприятие, продукция которого экспортируется в страны Европы и Азии. После вхождения ООО "ЗТМК" в состав титанового бизнеса Group DF, на предприятии было впервые запущено в промышленных объемах производство титановых слитков и слябов - продукции нового передела.
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