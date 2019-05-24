ВНО-2019: опубликованы ответы по украинскому языку [ Редактировать ]
В пятницу, 24 мая, на сайте Украинского центра оценивания качества образования опубликовали правильные ответы к заданиям по украинскому языку и литературе. ВНО по этому предмету состоялось 23 мая.
Ознакомиться с таблицей правильных ответов можно здесь.
Результаты тестирования по украинскому языку и литературе разместят на информационных страницах участников до 14 июня.
Те, кто хотят самостоятельно определить количество набранных баллов, могут воспользоваться схемами начисления баллов, а также критериями оценки собственного высказывания.
Схему оценивания задания открытой формы с развернутым ответом обнародуют до 28 мая.
Ранее мы писали о том, какие новые правила ждут выпускников.
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