В пятницу, 24 мая, на сайте Украинского центра оценивания качества образования опубликовали правильные ответы к заданиям по украинскому языку и литературе. ВНО по этому предмету состоялось 23 мая.

Ознакомиться с таблицей правильных ответов можно здесь.

Результаты тестирования по украинскому языку и литературе разместят на информационных страницах участников до 14 июня.

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Те, кто хотят самостоятельно определить количество набранных баллов, могут воспользоваться схемами начисления баллов, а также критериями оценки собственного высказывания.

Схему оценивания задания открытой формы с развернутым ответом обнародуют до 28 мая.

Ранее мы писали о том, какие новые правила ждут выпускников.