Станція надасть доступ до будь-якої точки на поверхні земного супутника

США зробили перший крок до втілення програми з освоєння Місяця. Інженери НАСА узялися за створення енергетичного модуля та електродинамічного двигуна для навколомісячної станції.

Обладнання допоможе коригувати орбіту комплексу, а також доправляти до нього різні типи ракет-носіїв. На думку розробників, у майбутньому - станція надасть доступ до будь-якої точки на поверхні земного супутника.