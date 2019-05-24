НАСА розробляє двигун для орбітальної місячної станції [ Редактировать ]
США зробили перший крок до втілення програми з освоєння Місяця. Інженери НАСА узялися за створення енергетичного модуля та електродинамічного двигуна для навколомісячної станції.
Обладнання допоможе коригувати орбіту комплексу, а також доправляти до нього різні типи ракет-носіїв. На думку розробників, у майбутньому - станція надасть доступ до будь-якої точки на поверхні земного супутника.
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