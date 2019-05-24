Висновки експерти можуть схвалити під час жовтневої чи грудневої пленарних сесій

Рада Європи розгляне новий мовний закон України на відповідність нормам міжнародного права. Лист до Венеційської комісії направив голова моніторингового комітету ПАРЄ - Роджер Гейл.

Цей комітет відстежує дотримання країнами-членами Ради Європи - їхніх зобов'язань у сфері демократії, верховенства права та захисту прав людини.

Висновки експерти можуть схвалити під час жовтневої чи грудневої пленарних сесій.