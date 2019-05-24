Рада Європи розгляне мовний закон України на відповідність нормам міжнародного права [ Редактировать ]
Рада Європи розгляне новий мовний закон України на відповідність нормам міжнародного права. Лист до Венеційської комісії направив голова моніторингового комітету ПАРЄ - Роджер Гейл.
Цей комітет відстежує дотримання країнами-членами Ради Європи - їхніх зобов'язань у сфері демократії, верховенства права та захисту прав людини.
Висновки експерти можуть схвалити під час жовтневої чи грудневої пленарних сесій.
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