Проведення виборів опинилося під загрозою - ЦВК [ Редактировать ]
Центрвиборчком попередив: проведення дострокових виборів під загрозою. Причина у процедурі закупівель. Мовляв, часу до виборів обмаль, а процедури вимагають більше. Щоб це виправити ЦВК вимагає ухвалення відповідного законопроекту.
Там кажуть, що без нього неможливо вчасно надрукувати бюлетені та підготуватися до виборчого процесу. Нагадаю, депутати на позачерговому засіданні, яке скликали на вимогу президента, відмовилися вносити відповідний документ навіть до порядку денного. Що тепер із цим буде? Велике питання.
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