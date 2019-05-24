Вибори у центрі уваги не тільки в Україні, але й у всьому Європейському Союзі. Там почалися голосування за депутатів Європарламенту. І ця кампанія може змінити долю всієї Європи. Тему продовжить Олена Абрамович.

Бельгійський євродепутат Марк Демесмакер на зустріч із нами приїхав на велосипеді. Бути екологічним у Бельгії політично модно. Кліматичні марші тут регулярні, а "зелені" після торішньої аномальної посухи зробили прорив на місцевих виборах. Марк Демесмакер із іншої партії, проте теж розповідає про еко-ініціативи своєї сили.

"Ннамагаюся пояснити, що я робив і чому треба, щоб мене переобрали", - говорить Марк Демесмакер, депутат Європарламенту від Бельгії.

У минулому вчитель, а потім телеведучий, Демесмакер не певний, чи знову стане євродепутатом. Кількість крісел у Європарламенті розподіляють відповідно до кількості населення кожної країни. Якщо бельгійці отримують 21 мандат, то сусідня Німеччина 96.

"Наприклад, я під номером чотири у списку. І в нашої партії є чотири крісла зараз. Якщо нам вдасться їх втримати, я все одно не впевнений, чи пройду. Бо кандидат під номером п'ять чи вкінці списку може набрати більше преференційних голосів, ніж я", - говорить Марк Демесмакер, депутат Європарламенту від Бельгії.

Відкриті списки - головна відмінність від українських виборів, каже Демесмакер, який не раз бував в Україні та був тут спостерігачем.

"В Україні, як мені відомо, досі система закритих списків. Тому у вас партійна структура має більше сили - це радше партократія, а не демократія. Депутати стають цілком залежними від партії, фактично маріонетками. Тут на партійних зборах вирішують, хто буде на якому місці у Відкритому списку", - говорить Марк Демесмакер, депутат Європарламенту від Бельгії.

Проте, виборчі закони у різних країнах ЄС відрізняються: дехто голосує за політсили з фіксованими списками кандидатів, інші можуть обрати конкретного кандидата. Ще є варіант вибрати кандидатів і пронумерувати їх відповідно до преференцій. Ще одна відмінність - суворо обмежене фінансування. І ніякої "гречки".

"Нам не можна роздавати подарунків чи ґаджетів у передвиборчий період. Якщо мене зловлять на тому, що я дарую комусь, наприклад, олівець із символікою моєї партії чи моїм іменем, чи флешку, чи щось на кшталт цього, - я втрачу крісло", - говорить Марк Демесмакер, депутат Європарламенту від Бельгії.

Усе задля рівних можливостей для різних партій, багатих і не дуже. Та хоч там як лише третину нинішніх євродепутатів знову переоберуть - підрахували у виданні Politico. Частина добровільно йде у відставку, частина просто не пройде. За опитуваннями, більше місць на цих виборах отримають євроскептики. Та на прогнози не варто надто покладатися, запевняє президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Каже, не розуміє, як можна боротися проти Євросоюзу.

"Європейський Союз показав, що він є місцем миру у світі. Щоразу коли я їду в Азію, Африку, люди дивляться на нас, ніби ми якісь боги миру, бо ми втілили на цьому континенті те, чого не вдалося більше ніде. Зараз у світі - 60 воєн, і жодна з них - у Європі, за винятком України, яка є частиною Європи, але не Євросоюзу", - говорить Жан-Клод Юнкер, президент Єврокомісії.

Це інтерв'ю Юнкер дав CNN за день до старту виборів. І вже наступного дня його слова підтвердились у Нідерландах, де перемогу прогнозували євроскептикам. Та першість взяла керівна партія віце-президента Єврокомісії Франса Тіммерманса.

"Я помітив, що скрізь у Європі, у багатьох країнах, є потреба в іншій Європі. В Європі, яка рішучіша у боротьбі з кліматичними змінами. Європі, яка розуміє, що ми маємо разом більше уваги приділяти соціальній сфері. Європі, яка розуміє, що великі компанії часто не платять податків і їх треба змусити це робити", - говорить Франс Тіммерманс, віце-президент Єврокомісії.

Провальність ідеї Євросоюзу це головне послання фейкових новин у соцмережах. Перед нинішніми виборами Брюссель оголосив війну брехні. Для цього запустили моніторинговий центр у співпраці з "Фейсбук"і "Твіттер", який відстежував і блокував неправдиві дані.

"Ми опікуємося не тільки репутацією Євроінституцій, але усіма видами маніпуляцій у інформаційному просторі загалом. Часто їх поширюють із чіткою політичною метою", - говорить Луц Гейнер, голова відділу інформації та комунікації Єврокомісії.

У Нідерландах євроскепники трохи заспокоїлися. І агітувати за вихід із ЄС на цих виборах - припинили, переконують радше за реформу Євросоюзу. Тривалий брекзит став своєрідним щепленням.

"Особисто для мене важливо мати можливість просто полетіти у відпустку, наприклад, в Іспанію, розраховуватися там цими самими євро, навчатися у будь-якій країні Європи, працювати, де схочу".

"З одного боку, я надто далекий від ЄС, але мені варто дізнатися про нього більше, бо бачу переваги. По-друге, коли ми заодно з сусідами - ми сильніші".

Ще одне завдання, яке поставив Брюссель, підвищити активність виборців на Європейських перегонах. Від їх запровадження у 1979 році вона знизилася з шістдесяти двох відсотків до сорока двох. Попри те, що в таких країнах як Бельгія, Греція і Болгарія - голосування обов'язкове. ЄС випустив проморолик, який за місяць подивилися 130 мільйонів людей.

Щоб підвищити активність та зекономити гроші, низка держав поєднує європейські вибори з внутрішніми питаннями. Бельгійці у неділю обиратимуть ще й федеральний та регіональні парламенти. Литва - проведе другий тур президентських виборів. Ірландія має референдум стосовно змін до законів про розлучення. А от британці зіткнулися з іншою проблемою: не всім вдалося проголосувати, бо їх не знайшли у списках. Виборча комісія не встигла підготуватися: там думали, що через "брекзит" європейських виборів не буде.

"Чесно кажучи, я і передвиборчу кампанію не особливо помітив. Проти того, як зазвичай це відбувається - її не було".

"Дуже розчарований, що не було об'єднаної партії "проти брекзиту", бо якби всі сили пішли разом, вони б набрали більше голосів, аніж ті, хто за вихід зі ЄС".

Британці та голландці проголосували в четвер, сьогодні на дільницях чехи та ірландці, у суботу - європейські вибори в Латвії, на Мальті та у Словаччині. Та більшість країн відкриють дільниці у неділю. Після цього й будуть відомі результати.

На звільнення своїх кабінетів тим, хто не пройшов, та на формування політичних груп - євродепутати матимуть місяць. І вже в перший тиждень липня вони зберуться на першу сесію.