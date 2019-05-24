Зеленський та Меркель обговорили виконання Мінських домовленостей [ Редактировать ]
А от президент України переговорив з канцлером Німеччини. Темою розмови Зеленського і Меркель стало виконання Мінських домовленностей.
Узгодили спільні кроки в рамках Нормандського формату. Також президент України планує найближчим часом переговорити і з Емануелем Макроном, президентом Франції.
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