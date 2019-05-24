Володимир Зеленський та Ангела Меркель обговорили ситуацію на Донбасі

Про ситуацію на Донбасі та Мінські домовленості говорили сьогодні телефоном Ангела Меркель та Володимир Зеленський. Про це повідомив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт