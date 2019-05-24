В ефірі прграми "Подробиці тижня" представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук розповів про проблеми співпраці Володимира Зеленського із парламентом, а також про шляхи їх вирішення та подальші ініціативи.

"Епоха домовлянь, епоха якихось закулісних ігр - вона проходить. І нам дуже важливо, щоб суспільство, і, відповідно, ограни влади сконцентровувались і об'єднувались навколо того, що потрібно для народу України. Ми побачили за результатами цих виборів велитенський попит, щоб відбулись в державі зміни. Ми запропонували ці зміни, ми погодили їх разом із депутатами, але, знову ж таки, входити в якісь потаємні переговори ми не збираємось. Ми всю свою кампанію провели чесно, ми всю свою кампанію провели чисто, транспорентно, відкрито. Ми запрошували всіх до діалогу і так будемо діяти далі" - запевнив представник президента.

Крім того, Руслан Стефанчук підкреслив, що популярна ідея відкликання депутатів присутня у політиці Володимира Зеленского.

"Відклиння буде стосуватись як на рівні президента (процедура імпічмента), як на рівні Верховної Ради, так і на рівні покладення вето народного на прийняті закони, на прийняті місцеві ініціативи, тому що це важливо - відродити статтю 5 Конституції Украни, що єдиним джерелом влади в Україні є народ" - додав Стефанчук.